ارتفاع أعداد المترشحين على دوائر مجلس النواب بالإسكندرية إلى 188 مرشحًا



وقد تقدم في اليوم السابع عدد 12 مرشحًا بطلبات الترشح علي مستوي دوائر المحافظة، وأغلقت في تمام الخامسة مساءا ليصبح الاجمالي 188 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب ل6 دوائر انتخابية علي مستوى المحافظة.





كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وضعت لافتات توضحيه لطريقة دخول المواطنين إلى مقر اللجنة بمجمع محاكم عبر ممرات مصنوعة بالحواجز الحديدية، وسط تشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.

استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أوراق المرشحين لمجلس النواب 2020.