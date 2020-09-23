جمال عبد الناصر لـ"الفجر الفني": هناك انسجام في العمل مع شيري عادل وميدو عادل وسعيد بالعمل مع المخرج محمود كامل

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أعرب الفنان جمال عبد الناصر عن سعادته الكبيرة بنجاح قصة " أمر شخصي" في مسلسل إلا أنا وتصدر المسلسل تريند جوجل وتفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع أحداث المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف في تصريح خاص ل"الفجر الفني": " سعدت بالعمل مع المخرج محمود كامل وجميع الممثلين والفنانين الذين عملوا معي كانوا مميزين ورائعين للغاية".



وتابع " لاول مرة أعمل مع شيري عادل وميدو عادل والمجموعة التي عملت معنا في المسلسل وكان هناك تفاهم وانسجام".



وواصل حديثه " كان هناك صدق من المشاعر والأحاسيس والمسلسل يناقش قضية موجودة في كل بيت مصري".





مسلسل "الا انا" الذي يتناول العديد من الحكايات التي يتم عرضها على مدار الاسبوع، وكان من ضمن الحكايات التي تم عرضها "أمر شخصي" الذي يقوم ببطولة كلا من الفنانة شيري عادل وميدو عادل ونهال عنبر وايهاب فهمي ونور ايهاب ومعتز هشام وجمال عبد الناصر، التي استطاع ان تنال اعجاب الكثير من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي.