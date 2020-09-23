تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
نشرت وزارة الصحة والسكان، صور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء الكشف على أهالي محافظة السويس، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وقالت وزارة الصحة ان العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

ويمكنكم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 811 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91143 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 113 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 102254 حالة من ضمنهم 91143 حالة تم شفاؤها، و5806 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)
تواصل فعاليات مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس (صور)

أخبار تهمك

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال السعودي

منذ 41 دقيقة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ أقل من ساعة

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

منذ ساعة

فايلر يستقر على رحيل هذا الرباعي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

منذ أقل من ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. 3 لاعبين ممنوعين من اللمس في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر.. فايلر يتمسك بسياسته

منذ ساعة و 19 دقيقة

مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي مهددة بالالغاء

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

01:54 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

04:55 م

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

12:53 م

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»