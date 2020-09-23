الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال السعودي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements


أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي رفض الطلب المُقدم من الفريق لتأجيل مباراته المقرر لها اليوم الأربعاء لحساب مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب الفريق الهلالي " "تلقّت إدارة النادي قبل قليل رفضًا من الاتحاد الآسيوي، لتأجيل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم، التي ستجمعه بنظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء".

وكان مصدر في الإتحاد الآسيوي قد أكد في تصريحات خاصةً للفجر الرياضي أنه لا توجد أي نية لتأجيل اللقاء على الرغم من أن الزعيم يعاني من صعوبات بالغة لإتمام العدد اللازم من اللاعبين للمشاركة في اللقاء.

حيث سبق وأن أُصيب أكثر من 15 لاعباً من الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، في الوقت الذي خرج فيه علي البليهي ونواف العابد من الحجر الصحي بعد ظهور نتيجة الفحص سلبية لثاني مرة.

وأنهى الإتحاد الآسيوي بيانه أنه في حالة عدم وجود ثلاثة عشر لاعباً بحد أدنى في قائمة الهلال لمباراة اليوم سيُعتبر مهزوماً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر

أخبار تهمك

برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

منذ ساعة

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر.. فايلر يتمسك بسياسته

منذ ساعة و 18 دقيقة

مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي مهددة بالالغاء

منذ ساعة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. 3 لاعبين ممنوعين من اللمس في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال السعودي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

منذ أقل من ساعة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 14 ساعة

تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يستقر على رحيل هذا الرباعي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خيسوس يستبعد ثلاثي الهلال من مواجهة الشباب العماني لهذا السبب

‏عبدالله عطيف ينضم لقائمة غيابات الهلال السعودي أمام الشباب العماني

قبل موقعة السوبر السعودي | تعرف على هدافي مباريات الهلال والاتحاد

التشكيل المتوقع للهلال أمام الاتحاد في مباراة السوبر السعودي

الهلال يوفر طائرة خاصة لرحلة مصر

نشرة أخبار الهلال اليوم الأربعاء| الزعيم يطيح بالمعيوف ويخطط لخطف حارس الأهلي.. وبشرى سارة لجماهير الهلال بشأن "كويلار"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

01:54 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

04:55 م

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

12:53 م

برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

04:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»