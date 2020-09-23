"الفجر الفني" يكشف تطورات الحالة الصحية لعمر كمال

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تواصل "الفجر الفني" مع محمود كمال، شقيق المطرب عمر كمال، والذي أكد أنه خرج من المستشفي ويستريح في منزله ومنعه الطبيب المعالج من الخروج من المنزل لمدة يومين لأن حالته تستدعي الراحة.

واضاف محمود، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" أنه حدث له هبوط مساء أمس ووجد مكالمة من المستشفي أن شقيقه هناك وهو ما استدعاه الذهاب فورا وأبلغه الطبيب أنه حدث له هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب الإرهاق الشديد وأنه لا ينام لفترات طويلة ويضغط علي نفسه في العمل وأن حالته تستدعي الراحة التامة وقام بإجراء عدد من الفحوصات.


وفي سياق آخر، تعاون عمر كمال، مؤخرا مع المطرب الشعبي حسن شاكوش في أغنية جديدة تحمل اسم"هنعمل لغبطيطا"، والأغنية من توزيع إسلام ساسو، ومن كلمات إسلام المصري، وتصميم عبد الله باندا.

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