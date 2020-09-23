الثلاثاء.. عقد أولى اجتماعات لجنة المرأة بنقابة المحامين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
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أعلنت فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس نقابة المحامين، ومقررة لجنة المرأة، عن عقد أولى اجتماعات اللجنة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 سبتمبر الجاري، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، بقاعة الحريات بالنقابة العامة.

ودعت "غنيم"، كافة المحاميات لحضور الاجتماع، ووضع جدول أعمال اللجنة، والقضايا ذات الأولوية لمناقشتها، وقيام اللجنة بدورها المنتظر من كافة محاميات مصر، بل المرأة المصرية بشكل عام.

وكانت خاطبت رئاسة مجلس الوزراء، وزير المالية الدكتور محمد معيط، لدراسة الطلب المقدم من نقيب المحامين  رجائي عطية، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والخاص بالموافقة على عدم انطباق ضريبة القيمة المضافة على المحامين أسوة بالأطباء.

وعنون مجلس الوزراء الخطاب المرسل لوزير المالية بـ «هام وعاجل»، كما نص على: صورة مبلغة للسيد الأستاذ رجائي عطية – نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، للتكرم بالإحاطة».

يشار إلى أن النقيب العام كشف عن الخطاب ظهر أمس الثلاثاء، أثناء كلمته إلى الجمعية العمومية عبر بث مباشر من خلال صفحة موقع النقابة على فيسبوك، أذيع من مكتبه بالنقابة العامة بشارع رمسيس.

وجاء نص الخطاب كالتالي:
السيد الدكتور محمد معيط
                                         وزير المالية
تحية طيبة وبعد،،،
أتشرف بأن أرسل لسيادتكم رفق هذا صورة من كتاب السيد الأستاذ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب المؤرخ 1492020 بشأن طلب الموافقة على عدم انطباق ضريبة القيمة المضافة على المحامين أسوة بالأطباء.
يرجى التفضل بالنظر والتكرم بالتنبيه بالدراسة والإفادة بالرأي توطئة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مع التكرم باعتبار الموضوع هام وعاجل.
              وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء
المستشار شريف الشاذلي

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