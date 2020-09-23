تعديل في موعد مباريات الجولة 19 للمجموعتين الثانية والثالثة بالقسم الثاني

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباريات الجولة التاسعة عشر للمجموعتين الثانية والثالثة، بالقسم الثاني، الساعة 3 عصرا بدلا من إقامتها الساعة 3.30 عصرا.

كما قررت إدارة المسابقات، إقامة مباراتي نادي الفيوم أمام بني سويف المقرر لها 26 سبتمبر بالجولة 19، والإعلاميين المقرر لها 7 أكتوبر بالجولة 21، بملعب الأسيوطي الفرعي رقم "1" في تمام الثالثة عصرا، بدلا من ملعب مصر المقاصة بالمدينة الرياضية بدمو.

جاء ذلك لعدم ورود موافقات الجهات الأمنية على إقامة المباريات المتبقية لنادي محافظة الفيوم على استاد الفيوم الرئيسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

التعدى

أخبار تهمك

فايلر يستقر على رحيل هذا الرباعي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. 3 لاعبين ممنوعين من اللمس في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال السعودي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ أقل من ساعة

مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي مهددة بالالغاء

منذ أقل من ساعة

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

منذ أقل من ساعة

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

منذ 19 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر.. فايلر يتمسك بسياسته

منذ ساعة و 14 دقيقة

تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

إقامة مباريات الفيوم بملعب الأسيوطي

مواعيد مباريات الأدوار المتبقية من كأس مصر 1997

تعديل ملعب وموعد مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش

نقل‏️ مباراة الرجاء والأوليمبي بالقسم الثاني

موعد جديد لإقامة مباراة سيراميكا والزرقا بالقسم الثاني

تعديلات بمواعيد مباريات الجولة الختامية للدور الأول بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

04:55 م

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

01:54 م

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

12:53 م

برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

04:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»