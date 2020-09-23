رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:27 م
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وقالت الهيئة في بيان، إن نسبة الرطوبة تصل الي 70 % لتعود لتصل الي معدلاتها الطبيعية، مما يساهم في تحسين حالة الطقس بشكل عام.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار علي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة بينما مائل للحرارة علي شمال الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف علي معظم انحاء البلاد بينما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة والوجه البحري مصحوبة برياح مثيرة للأتربة علي جنوب الصعيد، كما تكون الرياح نشيطة علي السواحل الغربية وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي

وعن درجات الحرارة غدًا الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس سلاسل البحر الأحمر درجات الحرارة الارصاد اليوم الاربعاء الأرصاد

أخبار تهمك

بالأسماء.. 3 لاعبين ممنوعين من اللمس في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ أقل من ساعة

برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

منذ ساعة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل هذا الرباعي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي مهددة بالالغاء

منذ أقل من ساعة

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

منذ ثلث ساعة

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر.. فايلر يتمسك بسياسته

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

منذ أقل من ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال السعودي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة وتحذر من موجة حارة

من الأربعاء للجمعة.. طقس ناري وأمطار تصل لحد السيول

أمطار رعدية وسيول.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة وتفجر مفاجأة

احذروا من الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

04:55 م

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

01:54 م

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

12:53 م

برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

04:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»