رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.



وقالت الهيئة في بيان، إن نسبة الرطوبة تصل الي 70 % لتعود لتصل الي معدلاتها الطبيعية، مما يساهم في تحسين حالة الطقس بشكل عام.



وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار علي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.



وأكدت الهيئة أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة بينما مائل للحرارة علي شمال الصعيد.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف علي معظم انحاء البلاد بينما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة والوجه البحري مصحوبة برياح مثيرة للأتربة علي جنوب الصعيد، كما تكون الرياح نشيطة علي السواحل الغربية وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.



وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي



وعن درجات الحرارة غدًا الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.

