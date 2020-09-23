الله يرحمك يا جميل.. مصطفي بسيط يحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد ذكي

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أحييا الفنان مصطفي بسيط وفاة النجم الراحل هيثم أحمد ذكي ، حيث نشر صورة له عبر حسابه بإنستجرام .



وعبر عن حزنه لرحيله قائلاً :' جيه علي بالي فقولت نقراله الفاتحة ، الله يرحمك يا جميل والله ولا محتاج لايك ولا كومنت عايزين بس نصلي وندعي وجزاكم الله كل خير.



يشار أن خبر وفاة هيثم عرف بعدما تلقي قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغًا من "دينا" خطيبته تفيد بأن هيثم أحمد زكي 34 عاما، لا يتجاوب مع اتصالاتها الهاتفية أو الاستجابة للطرق على باب الشقة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات الجنائية والفحص تم كسر باب الشقة وتم العثور على جثة المذكور.





وبتشريح الجثة تبين أن الراحل مُسجى على وجهه بمدخل حمام غرفة النوم، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، إلى جانب سلامة جميع منافذ الشقة، وعُثر على كمية من المكملات الغذائية ومخلفات سجائر أعلى منضدة موجودة بصالة الشقة، وصرحت النيابة بدفن الجثمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

