الله يرحمك يا جميل.. مصطفي بسيط يحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد ذكي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
أحييا الفنان مصطفي بسيط وفاة النجم الراحل هيثم أحمد ذكي ، حيث نشر صورة له عبر حسابه بإنستجرام .

وعبر عن حزنه لرحيله قائلاً :' جيه علي بالي فقولت نقراله الفاتحة ، الله يرحمك يا جميل والله ولا محتاج لايك ولا كومنت عايزين بس نصلي وندعي وجزاكم الله كل خير.

يشار أن خبر وفاة هيثم عرف بعدما تلقي قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغًا من "دينا" خطيبته تفيد بأن هيثم أحمد زكي 34 عاما، لا يتجاوب مع اتصالاتها الهاتفية أو الاستجابة للطرق على باب الشقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات الجنائية والفحص تم كسر باب الشقة وتم العثور على جثة المذكور.


وبتشريح الجثة تبين أن الراحل مُسجى على وجهه بمدخل حمام غرفة النوم، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، إلى جانب سلامة جميع منافذ الشقة، وعُثر على كمية من المكملات الغذائية ومخلفات سجائر أعلى منضدة موجودة بصالة الشقة، وصرحت النيابة بدفن الجثمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل هذا الرباعي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك على أعتاب حسم صفقة الموسم

منذ ثلث ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

منذ أقل من ساعة

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

منذ أقل من ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي مهددة بالالغاء

منذ ساعة

بالأسماء.. 3 لاعبين ممنوعين من اللمس في الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت قوية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر.. فايلر يتمسك بسياسته

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال السعودي

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

01:54 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس سيدة تنمرت على طفلين سودانيين بأكتوبر

04:55 م

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

12:53 م

برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان

04:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»