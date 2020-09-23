انفعل وأظهر تيشرت قام بطباعته.. سباح المانش يتحدث عن مشاكل أصحاب الهمم: "نفسى أكون رسام"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:04 م
محمد الحسيني ممثل أصحاب الهمم
محمد الحسيني ممثل أصحاب الهمم
شيماء حسن
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وجه محمد الحسيني، ممثل أصحاب الهمم في الأمم المتحدة وسباح المانش، رسالة استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بسبب رفض التحاقه ومعه 8 من زملائه من ذوي الهمم بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.

وقال "الحسيني" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "أنا ومعايا 8 من زملائي أردنا الالتحاق بالمعهد العالي للفنون التطبيقية في 6 أكتوبر، ورفض طلبنا لأن المعهد يقبل خريجي علمي رياضة وأنا وزملائي شعبة أدبي".

وأضاف "أنا وزملائي قمت بالتدريب في المعهد على الرسم والنحت والطباعة، وأنا قمت بطباعة تيشيرت محمد صلاح الذي ارتديه الآن وحلمي أنا وزملائي، نحن نعتمد على نفسنا ونريد أن ندخل المعهد ونقوم بعمل معرض لعرض منتجاتنا خلاله، نفسي أرسم وأخد اللي برسمه وأقوم بطباعته على تيشيرتات".

وتابع "أنا بحب ارسم الطبيعة والحيوانات والأشجار والورد واعرضه في معرضي علشان كل مصر تكلم عنه، أنا بدور على مستقبلي أنا وأصحابي، أنا زيي زيك، ولازم ندخل المعهد علشان اتعلم ازاي أكون رسام، انا بحب اقول لكل الناس والشباب ينزلوا يشتغلوا ويكون عندهم التحدي والاصرار علشان يوصلوا للي عايزينه".

واستطرد محمد "اللي قاعد في البيت هو المعاق والذي لا يفكر، أما المعاقين عندهم قلب ميت ويريدوا النزول والعمل"، مختتمًا حديثه بتوجيه رسالة شكر إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، قائلًا "أنا عارف أنك موافق وفي صفنا وواقف جمبنا وبنشكرك لأنك بتساعدنا".

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محمد صلاح سباح المانش رسام التعليم العالي أصحاب الهمم

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