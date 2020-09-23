انفعل وأظهر تيشرت قام بطباعته.. سباح المانش يتحدث عن مشاكل أصحاب الهمم: "نفسى أكون رسام"

وجه محمد الحسيني، ممثل أصحاب الهمم في الأمم المتحدة وسباح المانش، رسالة استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بسبب رفض التحاقه ومعه 8 من زملائه من ذوي الهمم بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر.





وقال "الحسيني" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "أنا ومعايا 8 من زملائي أردنا الالتحاق بالمعهد العالي للفنون التطبيقية في 6 أكتوبر، ورفض طلبنا لأن المعهد يقبل خريجي علمي رياضة وأنا وزملائي شعبة أدبي".



