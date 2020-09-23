15 % تراجع في قيمة صادرات مصر من "الرخام والجرانيت"









كشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات،عن أن صادرات "الرخام والجرانيت" خلال الفترة من شهر يناير حتى يوليو من العام الجاري سجلت 110 ملايين دولار مقابل 129 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي،بتراجع بلغ 15%كما انخفضت الكميات المصدرة لتبلغ 977.677 ألف طن مقارنة بنحو 1.585 مليون طن.





وذكر تقرير صادر عن المجلس التصديري اليوم الأربعاء،أنه تم خلال ال`7 أشهر الأولى من العام،التصدير لنحو 101 دولة منها 7 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (أثيوبيا-النرويج-الكونغو برازفيل-أرمينيا-دومينكا-بوركينافاسو-الفلبين).

وأضاف أن 10 دول استحوذت على 74.3% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتها "ليبيا" حيث تم تصدير 114.401 ألف طن بقيمة بلغت 17.084 مليون دولار،تلتها في المرتبة الثانية "الصين الشعبية" بنحو 268.029 ألف طن بقيمة بلغت 16.474 مليون دولار،وجاءت" المملكة العربية السعودية " في المرتبة الثالثة حيث استوردت نحو 174.104 ألف طن بقيمة بلغت14.4747 مليون دولار،تلتها " كوريا الجنوبية" بنحو 69.986 ألف طن بقيمة بلغت 7.970 مليون دولار.





وأوضح التقرير أن "الجزائر" احتلت المرتبة الخامسة من حيث أهم الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري خلال 7 أشهر,من خلال استيراد 44.145 ألف طن بقيمة بلغت 6.555 مليون دولار،تلتها "الامارات العربية المتحدة بنحو49.160 ألف طن بقيمة بلغت 5.120 مليون دولار,وبلغ حجم واردات "المغرب" من الرخام والجرانيت المصري بنهاية يوليو الماضي نحو 29.702 ألف طن بقيمة بلغت 4.159 مليون دولار.





وسجلت صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى "بريطانيا وشمال ايرلندا" نحو 10 آلاف طن بقيمة بلغت 4.023 مليون دولار،فيما احتلت "الكويت" المرتبة التاسعة من حيث الدول المستوردة بنحو 29.944 ألف طن بقيمة بلغت 3.334 مليون دولار،تلتها"فرنسا" بنحو 8.331 ألف طن بقيمة بلغت 3.233 مليون دولار.