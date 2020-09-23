أتلتيكو مدريد يحسم صفقة هداف برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أتليتكو مدريد الإسباني سيقوم بالإعلان عن التعاقد مع الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة ومنتخب الأوروجواياني.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن سواريز سيوقع مع أتليتكو مدريد على عقد تبلغ مدته موسمين وراتب سنوي يصل إلى 8 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بذلك يختتم النجم الأوروجواياني مسيرة ستة مواسم مع برشلونة بعد وصوله من ليفربول في صيف 2014 وخلال هذه المواسم الست أصبح ثالث هداف في تاريخ برشلونة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أتليتكو مدريد تخلى عن مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا الذي إنضم إلى يوفنتوس لكي يفسح المجال للتعاقد مع لويس سواريز.



