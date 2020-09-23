قرار نهائي.. فايلر يخطر الأهلي بموعد رحيله

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أخطر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي برحيله بشكل نهائي عقب انتهاء دوري أبطال إفريقيا.

 

وتحدث فايلر مع الخطيب خلال الساعات الماضية، وأبلغه بتفعيل "بند الرحيل" في عقده مع النادي بطريقة غير مباشرة.

 

ويوجد بند في عقد فايلر مع الأهلي ، ينص على إمكانية رحيله سواء بالإقالة أو تقديم الاستقالة في أول 10 أيام من شهر أكتوبر المقبل بشكل مجاني وقانوني.

 

وأخطر فايلر إدارة الأهلي أنه لن يقوم بتفعيل ذلك الشرط في الأيام الأولى من شهر أكتوبر، حتى يستكمل بطولة دوري أبطال إفريقيا مع على أن يرحل بعدها مجانًا.

 

وتأتي تلك الخطوة من فايلر حتى لا يضع الفريق في أزمة حقيقية وأن يتم البحث عن مدرب جديد قبل أيام قليلة من مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.

 

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال ذهابًا وإياب في شهر أكتوبر المقبل، على أن يواجه في حالة تأهله للنهائي الزمالك أم الرجاء المغربي يوم 6 نوفمبر.

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