حنان مطاوع برفقة زوجها في أحدث ظهور بإنستجرام

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شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.



وظهرت حنان بالصورة برفقة زوجها مرتدية شميز أبيض .



ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها منهم مني نجيب وكتبت : قمر يا حبيبتي ماشاء الله ربنا يحفظكم ، كما علق نور محمود قائلاً:"الحلوين أوي ربنا يسعدكم".





يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.