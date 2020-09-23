نسرين طافش تهنئ جمهورها باليوم الوطني السعودي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت نسرين بإطلالة جذابة مرتدية فستان زيتي، ومكياج هاديء أظهر جمال ملامحها، وحرصت على تهنئة صديقاتها بالمملكة العربية قائله :"كل عام وصديقاتي ومتابعيني في المملكة العربية السعودية بالف خير بمناسبة اليوم الوطني السعودي ، ادام الله عليكم الأمان والإزدهار".

ويعد آخر أعمال نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر " والذي يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير
مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.

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