محافظ قنا يتفقد مركز خدمة المستثمرين.. ويؤكد: ستوفر الوقت والجهد لإقامة المشاريع

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:18 م
الجولة
الجولة
بسام عبدالحميد
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قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بجولة تفقدية لمركز خدمة المستثمرين بمحافظة قنا والذي يعد من اهم واكبر مراكز خدمات المستثمرين علي مستوي جنوب الصعيد ويخدم المستثمرين بمحافظات ( قنا – الاقصر – أسوان)، رافقه الأستاذ يحي حماد مدير مجمع الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ قنا إلى شرح مفصل حول إجراءات التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتأسيس المصانع وسرعة إنجاز العمليات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة وآليات العمل عبر نظام الشباك الواحد.

وأوضح محافظ قنا ان مبني خدمة المستثمرين يقع علي مساحة 4000 متر مربع منه 1200 متر مربع مبنى إداري من طابقين وباقي المساحة عبارة عن مسطحات خضراء بتكلفة مالية حوالي 90 مليون جنيه مشيرا الي أن المبني يعد اضافة جديدة لقطاع الاستثمار بقنا حيث يقدم خدمة الشباك الواحد.

وتابع أنها ستوفر الوقت والجهد على المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في إقامة مشاريع جديدة على أرض المحافظة اثناء استخراج كافة موافقات التراخيص وتصاريح المشروعات الاستثمارية وكذلك تبسيط الإجراءات وتحقيق اللامركزية مضيفا ان المجمع يضم فروع للبنوك لتمويل المشروعات الجديدة وفروع للشهر العقاري والتجارة والصناعة والاسكان.

وأكد الداودي أن محافظة قنا تولي اهتماما كبيرا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها والسعي إلي استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة علي ارض المحافظة مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوي المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم.
محافظ قنا يتفقد مركز خدمة المستثمرين.. ويؤكد: ستوفر الوقت والجهد لإقامة المشاريع
محافظ قنا يتفقد مركز خدمة المستثمرين.. ويؤكد: ستوفر الوقت والجهد لإقامة المشاريع
محافظ قنا يتفقد مركز خدمة المستثمرين.. ويؤكد: ستوفر الوقت والجهد لإقامة المشاريع
محافظ قنا يتفقد مركز خدمة المستثمرين.. ويؤكد: ستوفر الوقت والجهد لإقامة المشاريع
محافظ قنا يتفقد مركز خدمة المستثمرين.. ويؤكد: ستوفر الوقت والجهد لإقامة المشاريع
محافظ قنا يتفقد مركز خدمة المستثمرين.. ويؤكد: ستوفر الوقت والجهد لإقامة المشاريع

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