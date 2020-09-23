والد حلا شيحة يكشف حقيقة خطوبة ابنته من معز مسعود
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:11 م
أماني سلام
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أصبح أنباء خطوبة النجمة حلا شيحه، والداعية معز مسعود، هو حديث السوشيال ميديا خصوصا بعد انفصاله عن الفنانة شيري عادل.
وأكد أحمد شيحة،. والد حلا شيحة في تصريحات صحفية، أن معز مسعود لم يتقدم لخطبة ابنته حتى الآن وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا تمت الحقيقة بصلة.
وأكد أحمد شيحة،. والد حلا شيحة في تصريحات صحفية، أن معز مسعود لم يتقدم لخطبة ابنته حتى الآن وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا تمت الحقيقة بصلة.
وأشار "شيحة"، أن معز مسعود صديق مقرب من الأسرة ليترك الباب مفتوحا حول وجود علاقة عاطفية بين الممثلة والداعية .
وكانت انتشرت أمس أنباء عن خطوبة حلا شيحة ومعز مسعود، والذي أثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا.
ونشر "مسعود"، صورة معلقا: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".
من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".
وكانت انتشرت أمس أنباء عن خطوبة حلا شيحة ومعز مسعود، والذي أثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا.
ونشر "مسعود"، صورة معلقا: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".
من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".