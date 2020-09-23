فرنسا تستأنف رحلاتها السياحية إلى مصر أكتوبر المقبل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:13 م
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
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قال السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتيه، والمستشار الثقافي الفرنسي، ومدير المعهد الفرنسي للاثار الشرقية (IFAO)، فرنسا ستقوم باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشاطئية المصرية بدءً من شهر أكتوبرالقادم.

جاء ذلك خلال لقاء روماتية بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والذي استقبله في مكتبة بمقر الوزاة بالزمالك، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والآثري.

وأشار وزير السياحة والاثار خلال حديثة إلى العلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات وخاصة مجال السياحة والآثار، والتي تقوم على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة و الشراكة والثقة المتبادلة، مشيرا إلى ما شاهدته الفترة السابقة من تعاون وثيق فى مجال العمل الأثرى.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات التي من شأنها تعمل على وضع آلية لدفع الحركة السياحية الوافدة الى مصر من فرنسا.

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