مفاجأة بشأن مشاركة النني مع أرسنال ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاجأة بشأن مشاركة محترفنا المصري محمد النني نجم وسط نادي أرسنال في مباراة فريقه ضد نادي ليستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.


وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه من المتوقع أن النني سيشارك بشكل أساسي في مباراة ليستر سيتي وارسنال المقبلة في كأس الرابطة.


كما أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع غياب كل من ألكسندر لاكازيت وبير إيمريك أوباميانج عن لقاء أرسنال وليستر المقبل في كأس الرابطة.


ويستعد نادي ارسنال لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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