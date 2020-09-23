شكري يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع وزاري رباعي بشأن القضية الفلسطينية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:13 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
مارينا بشارة
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يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع المُقرر عقده غدًا بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، وذلك لبحث آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية.

هذا، وسوف يُركز الاجتماع الوزاري الرباعي على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. كما سيُجري الوزير شكري خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية بهدف مناقشة أبرز القضايا الإقليمية، فضلًا عن تناول أهم أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول المُشاركة.

وفي سياق منفصل، بحث سامح شكري وزير الخارجية، أمس الاثنين، مع "أوليفر فاريلي" مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات من خلال الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه الوزير.

وقال أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجانبين أكدا خلال الاتصال على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وضرورة العمل نحو تعظيم الاستفادة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بما يعزز التعاون التنموي والاقتصادي بين الجانبين. هذا، وأكد الوزير شكري تطلع مصر لاستقبال الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري، وذلك من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأوروبية على زيادة حجم مشروعاتها في مصر، وكذا تسهيل عملية نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الوزير شكري أعرب عن استعداد مصر لتدشين تعاون ثلاثي مع الاتحاد الأوروبي في دول القارة الأفريقية، وذلك لدعم جهود التنمية بتلك الدول بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة ويحافظ على مصالح الجانبين.

وذكر حافظ أن الاتصال شهد كذلك نقاشًا حول الأوضاع الإقليمية والتحديات المُشتركة التي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكد المفوض "فاريلي"، من جانبه، على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل للاستقرار والأمن في المنطقة، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يعول على التنسيق والتعاون الوثيق مع مصر بهدف حلحلة الأزمات التي تشهدها المنطقة.

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