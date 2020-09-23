محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن نادي مصر المقاصة

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محمد إبراهيم طلب الرحيل رسميا عن نادي مصر المقاصة.









وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" إبراهيم تلقى عروضا من الأهلي وبيراميدز، بالإضافة لقيامه بتفويض بعض الوكلاء لتسويقه خارجيا".









وأضاف:" السيناريو الأقرب هو انتقال اللاعب للنادي الأهلي، كما كان يخطط في الفترة السابقة، ولن يعود لنادي الزمالك".









وواصل:" من الممكن أن ينتقل محمد إبراهيم إلى بيراميدز بعد تولي ايهاب جلال".