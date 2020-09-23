البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إن هيئة البريد تواصل صرف المعاشات الحكومية والخاصة ومعاش تكافل وكرامة والمرتبات بجميع مكاتب البريد على مستوي الجمهورية بانتظام وسط إجراءات إحترازية مشددة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وبدون ازدحام أو تكدس داخل المكاتب وذلك وفقا لخطة تم وضعها لتسهيل التعامل مع المواطنين عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والوقاية من انتشار العدوى لضمان سلامة العاملين والعملاء.

واوضح الدكتور شريف فاروق ان استمارات تحويل بطاقات المعاشات الي بطاقة ميزة المعاشات الجديدة متاحة ومتوفرة بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية مشيراً الي ان المستندات المطلوبة للتحويل هي صورة للبطاقة الشخصية "تكون سارية" وصورة لبطاقة فيزا المعاشات واستيفاء استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجاناً من مكاتب البريد مؤكداً علي استمرار رفع جودة اداء جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة و تحسين بيئة العمل ليصبح البريد المصري هو النافذة الرئيسية لاداء منظومة مصر الرقمية.
  
 وتناشد الهيئة القومية للبريد جميع المواطنين من اصحاب المعاشات الراغبين لتحويل بطاقة المعاش الي بطاقة ميزة المعاشات الجديدة بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن حيث ان اجراءات التحويل ممتدة ولن يتم وقف المعاشات لأصحاب المعاشات نهائياً وكل ما يقال مجرد شائعات.
البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات بالإجراءات الاحترازية
البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات بالإجراءات الاحترازية
البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات بالإجراءات الاحترازية
البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات بالإجراءات الاحترازية
البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات بالإجراءات الاحترازية
البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات بالإجراءات الاحترازية
البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات بالإجراءات الاحترازية
البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات بالإجراءات الاحترازية
البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات بالإجراءات الاحترازية
البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات بالإجراءات الاحترازية
البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات بالإجراءات الاحترازية
البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم الخدمات بالإجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

منذ 42 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسعى للتخلص من هذا الثنائي

منذ ساعة و 17 دقيقة

فينالدوم يصدم كلوب ويدير ظهره للريدز

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستقر على رحيل هذا الرباعي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن نادي مصر المقاصة

منذ ثلث ساعة

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعة الا ربع

برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

منذ 14 دقيقة

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:41 م

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

12:53 م

تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

03:38 م

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

09:01 ص

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

11:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»