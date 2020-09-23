ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الثالثة

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 26 سبتمبر بأول أربع مباريات من الجولة.









ويتصدر نادي ليفربول حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط من أصل مباراتين خاضهم حتى الآن في بطولة الدوري.









وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- ليفربول 6 نقاط

2- إيفرتون 6 نقاط

3- أرسنال 6 نقاط

4- ليستر سيتي 6 نقاط

5- كريستال بالاس 6 نقاط

6- توتنهام 3 نقاط

7- مانشستر سيتي 3 نقاط

8- برايتون 3 نقاط

9- أستون فيلا نقاط

10- ليدز يونايتد 3 نقاط

11- تشيلسي 3 نقاط

12- ولفرهامبتون 3 نقاط

13- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط

14- بيرنلي 0 نقاط

15- مانشستر يونايتد 0 نقاط

16- وست هام 0 نقاط

17- شيفيلد يونايتد 0 نقاط

18- فولهام 0 نقاط

19- ساوثهامبتون 0 نقاط

20- وست بروميتش 0 نقاط