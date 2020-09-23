إندونيسيا تسجل أكبر زيادة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أكبر زيادة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، منذ بداية الجائحة.

 

وسجلت وزارة الصحة الإندونيسية، 4465 إصابة  جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل 4071 إصابة في اليوم السابق، وسيصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في أكبر دولة إسلامية على مستوى العالم من حيث عدد السكان 257388 حالة مؤكدة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بـ140 حالة وفاة جديدة، بعد رصد السلطات الصحية زيادة غير مسبوقة بـ160 وفاة أمس، وأصبح المجموع الكلي للوفيات في هذه البلاد 9977، أي أكبر حصيلة في منطقة جنوب شرق آسيا.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، عن تسجيل أكبر حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ بداية الجائحة.

 

وأكدت وزارة الصحة الإندونيسية أن عدد المصابين بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" ارتفع خلال اليوم الأخير بواقع 3861 إصابة جديدة، مقابل 3307 إصابات في اليوم السابق.

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