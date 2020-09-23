محافظ كفر الشيخ: إنشاء مدرسة بحي "سخا" لتقليل كثافة الطلاب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:50 م
اللقاء
اللقاء
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه خصص قطعة أرض بحي سخا التابع لمركز ومدينة كفرالشيخ، وسيتم إقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها، تخدم أطفال وتلاميذ حي سخا علي مساحة 2000م2، وذلك للقضاء علي الفترة المسائية هناك وتقليل الكثافة.

وذلك يأتي للقضاء على الكثافات والفترات المتعددة بالمدارس، وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ، وتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب باعتبارهم قاطرة التنمية والبناء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه اتفق مع اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، علي بدء إنشاء المدرسة، والتي تتكون من ( دور أرضي- 4 طوابق ) بإجمالي 9 فصول، وسيتم الانتهاء منها سريعًا لاستيعاب الكثافة الطلابية، استجابةً لمطالب ومناشدات أهالي حي سخا، لافتًا أنه سيتابع باستمرار مراحل إنشاء المدرسة، على أن تبدء الدراسة فيها من العام الدراسى القادم 2021 /2022م.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، يجري حاليًا افتتاح 5 مدارس جديدة قبل بداية العام تضم 75 فصلًا بـ 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليون و250 ألف جنيه.

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