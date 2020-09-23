شاهد.. لحظة تسلم السيسي أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أذاعت فضائية "ten"، مقطع فيديو يستعرض لحظة تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا بالقاهرة.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد خمسة عشر سفيرا جديدا بالقاهرة.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ورحب الرئيس السيسي، بالسفراء الجدد، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات من أجل البناء والتنمية، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر ولشعوب تلك الدول وللإنسانية جمعاء.

و السفراء الجدد هم:
- فرناندو ألبرتو آرويو كاسانييو – سفير جمهورية أوروجواي الشرقية.
- مانويلا فرانكو – سفير جمهورية البرتغال.
- نيقولا هنري ماري دونيز تفينين - سفير ومفوض للكرسي الرسولي بالفاتيكان.
- أميرة أورون – سفير دولة إسرائيل.
- هونج جين-ووك - سفير جمهورية كوريا.
- إم دى منيرول إسلام - سفير جمهورية بنجلاديش.
- محمد إلياس محمد- سفير جمهورية السودان.
- سفين أولينج - سفير مملكة الدنمارك.
- مارقوس تكلى - سفير جمهورية إثيوبيا.
- أندراش إمره كوفاتش – سفير المجر.
- كريستيان برجر – سفير الاتحاد الأوروبي.
- هنريكوس ماوريتيوس سكابفلد – سفير مملكة هولندا.
- فرانسوا كورنيه ديلزيوس – سفير مملكة بلجيكا.
- خيرات لاما شريف – سفير جمهورية كازاخستان.
- بومو فرانك سوفونيا – سفير مملكة ليسوتو

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متحدث الرئاسة سفراء جدد بوابة الفجر الفجر الرئيس السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

منذ 40 دقيقة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فينالدوم يصدم كلوب ويدير ظهره للريدز

منذ حوالي 3 ساعات

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن نادي مصر المقاصة

منذ 18 دقيقة

الأهلي يسعى للتخلص من هذا الثنائي

منذ ساعة و 15 دقيقة

تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

منذ 43 دقيقة

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول ينتزع "الأغلى في العالم"

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يستقر على رحيل هذا الرباعي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. "السيسي" يتسلم أوراق اعتماد 21 سفيرا جديدا

الرئيس يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد‎

بعد اعتماد السيسي.. ننشر أسماء السفراء الأجانب الجدد

عاجل.. الرئيس يشهد أداء حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة والنائب العام

شاهد.. لحظة تسلم الرئيس السيسي أوراق اعتماد عشرة سفراء جدد

عاجل.. "السيسي" يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:41 م

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

12:53 م

تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

03:38 م

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

09:01 ص

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

11:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»