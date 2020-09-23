الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بدأ مسؤولو النادي الأهلي في تجهيز بديل مصري للسويسري رينيه فايلر المدير للفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، حال رحيله عن القلعة الحمراء.


مسؤولو الأهلي بدأوا في تجهيز الثنائي محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأحمر، وعماد النحاس المدير الفني الحالي للمقاولون العرب، وذلك لتولي تدريب الفريق الأحمر بشكل مؤقت واستكمال مباريات دوري أبطال إفريقيا في حال قرر فايلر الرحيل عن النادي الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ويحق لفايلر الرحيل عن النادي الأهلي في الفترة من ١ إلى ١٠ أكتوبر المقبل، وفقًا للاتفاق المبرم مع الأهلي دون دفع أي شروط جزائية.


الجدير بالذكر أن فايلر قاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، كما قاده للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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