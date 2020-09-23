نائب بالشيوخ: مصر متمسكة بالحلول السلمية لقضيتى سد النهضة والأزمة الليبية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
ثمن المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75.

وقال عضو الشيوخ، إن الرئيس أكد على موقف مصر الثابت تجاه عدد من القضايا التي تمس أمنها القومي، والتي جاءت حاملة عدد من التحذيرات للدول المعادية من الاقتراب من الأمن القومي المصري والليبي.

وأكد قطب في بيان له، أن مصر ما زالت تدعم المسار السلمي في القضية الليبية تنفيذا للبنود التي تضمنها إعلان القاهرة، ودعوتها المستمرة باللجوء إلى مائدة التفاوض، ودعم التسويات السياسية والحلول السلمية التي تحافظ على حقوق الشعب الليبي وتحقق تطلعاته في تقرير مصيره، والحفاظ على ثروات الأراضي الليبية.

وأضاف القيادى بحزب مستقبل وطن، ان مصر تجدد الدعوة لكل أطراف القضية الليبية للعودة إلى المسار السياسي بهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار، الذي يستحقه الشعب الليبي الشقيق.

وأشار إلى أن الرئيس وجه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة القيام بدوره في إيجاد حل لقضية سد النهضة، والعمل على التوصل إلى اتفاق منشود يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية الإثيوبية وبين صون حقوق مصر المائية، منوها أن الرئيس يؤكد في كافة أحاديثه أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية وستلجأ لكافة الحلول السلمية وأنها ما زالت تدعم أي حلول سلمية حفاظا على الروابط التاريخية التي تجمع مصر بأشقائها الأفارقة.

أخبار تهمك

الضابط المعتدى عليه يطالب سيدة المحكمة بتعويض كبير.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

منذ ساعة الا ربع

فينالدوم يصدم كلوب ويدير ظهره للريدز

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل

منذ 14 دقيقة

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

منذ 42 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل هذا الرباعي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن نادي مصر المقاصة

منذ ثلث ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتخذ قرار ناري ضد باتريس كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسعى للتخلص من هذا الثنائي

منذ ساعة و 17 دقيقة

برشلونة يقترب من صفقة برازيلية

منذ حوالي 5 ساعات

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تداول صورة لعمر كمال بعد إصابته بحالة إعياء شديدة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة بشأن احتمالية عودة كارتيرون إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:41 م

الأهلي يُجهز يوسف والنحاس لخلافة فايلر

صدق أو لا تصدق.. إصابتك بهذا المرض يحميك من كورونا

12:53 م

تغيير جذري في ملف مدرب الزمالك الجديد

03:38 م

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

09:01 ص

موعد مباراة الأهلي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

11:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»