بإطلالة جذابة.. أصالة تروج لأغنية "لا تستسلم"

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وشاركت أصالة جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون البينك وعلقت قائله:"غيمتك هلت علي قاع العتب ، سيلت صدق الغلا وأروت ظمأي



"لا تستسلم" كلمات محمد بن عبدالعزيز ، الحان عزوف ، توزيع فهد.





والجدير ذكره أن آخر أعمال أصالة البوم "لا تستلم " ، ويضم الألبوم أغاني عدة وهم "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني".

