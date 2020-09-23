أحمد الفيشاوي عبر إنستجرام "100 تاتو ضد المسح"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وظهر الفيشاوي بالصورة وهو يلتقط سيلفي مرتدي تيشرت أحمر ، وذراعية ملئية بالتاتو وكتب علي الصورة قائلاً:" 100 تاتو ضد المسح".

يذكر أن أخر ظهور لـ الفنان أحمد الفيشاوي، تقديمة فيلم "الحارث" الذي عرض منذ شهر على منصة شاهد، وهو ينتمي لـ نوعية الأعمال التشويقية.

وشارك في بطولة فيلم "الحارث" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، اسما ابو اليزيد.

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