آخرها حول الكمامات.. أبرز 5 قرارات من وزارة الصحة بشأن "عودة المدارس"

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خلال الفترة الأخيرة، بدأت وزارة الصحة في اتخاذ عدد من القرارات طالبت بتطبيقها في المدارس بتزامن عودة الطلاب للعملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، في ظل إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19".



يذكر أن الدولة اتخذت عدد من التحركات بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، في ظل استمرار حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي أدت إلى إغلاق المدارس خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ مارس 2020.



واستمرار ظهور الفيروس، سيجعل هناك شكل مختلف للعام الدراسي القادم الذي ينطلق يوم ١٧ أكتوبر القادم بمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وذلك كإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الوباء وعدم انتقاله بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز القرارات التي تسعى وزارة الصحة لتطبيقها خلال العام الدراسي الجديد:



- الوزارة قررت التعامل التعامل مع الكمامات والمناديل الورقية المستعملة والمخلفات الطبية بالمدارس على أنها نفايات خطرة وسيتم تجميعها فى أكياس حمراء.



- تشكيل لجنة بكل مدرسة تكون مختصة بالإشراف على التخلص الآمن من تلك النفايات منعا لانتقال أى عدوي، على أن يتم تدريب مسئولى الإدارات التعليمية من قبل المديريات والإدارات الصحية على كيفية التعامل مع النفايات الخطرة وأضافت أنه سيتم الحرص على تطهير وتهوية جميع الأماكن يوميا.



- ألزمت الوزارة إدارات المدارس بقياس درجة حرارة كل تلميذ قبل صعوده للباص المدرسى، بعد استلامه من ولى الأمر، ضمانا لعدم وجود أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ووجهت الوزارة أولياء الأمور بعدم إرسال أطفالهم للمدرسة حال ظهور أعراض مرضية عليهم.



- الإلتزام بمراعاة عدم تزاحم الطلاب فى الباص أو عند ركوبه مع الاستمرار فى تطبيق التباعد بين التلاميذ، مشيرة إلى أنه سيتم تطهير الحافلات المدرسية يوميا قبل استغلالها فى نقل الطلاب مع التهوية الجيدة بشكل يسمح بالتخلص من الكلور.



- ألزمت الوزارة المدارس بتوفير غرفة للعزل المؤقت عند الاشتباه في إصابة أحد الطلاب أو العاملين، مع جلوس أحد المشرفين مع الطفل لحين حضور الطبيب المختص وولي الأمر وإحالة الحالة للمستشفى ويراعى تطهير الأيدي وارتداء الكمامات.

