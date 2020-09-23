تداول 131 ألف طن و263 حاوية بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة



كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن، يتواجد بالمخطاف الخارجي 11 سفينة سيتم دخول الجاهز منهم للدخول طبقًا لأولويات التراكي، هذا وقد تم دخول وخروج 9ألاف و522 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء عدد 2 قطار بإجمالي 50 عربة محملين بالقمح ومتجهين إلي المطاحن بالقاهرة.



ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 112 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 19 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 361 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 902 حاوية.

شهد ميناء الإسكندرية نشاطا في حركة العمل اليوم الأربعاء، حيث تواجد بالميناء 66 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 9 سفن، غادرت 8 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 24 سفينة منهم سفينتان حاويات، سفينتان بترول، و16 سفينة بضائع عامة.