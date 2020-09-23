رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:29 م
الجولة
الجولة
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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صرح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، بأنه يجرى اليوم فعاليات الكشف الطبي للطلاب المستجدين الذين تم ترشيحهم للقبول بالكليات التابعة لجامعة المنيا، والتي بدأت أولى أيامها بالكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشري، وذلك بمقر صالات الانشطة الطلابية بمتحف الفن الحديث على الطلاب التي تبدأ أسمائهم بالأحرف من (أ) إلي (ص)، وبمقر صالات الأنشطة خلف كلية الطب من الأحرف (ض - ي).

وقام الدكتور مصطفى عبدالنبي بجولة تفقدية لأعمال الكشف الطبي داخل الحرم الجامعي، لمتابعة انتظامه وعدم وجود أي شكاوى من الطلاب، رافقه خلالها الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور هاني فوقي العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب. 

وحرص رئيس الجامعة بتواجده مع الطلاب المستجدين من اليوم الأول من اجراءات الكشف الطبي، لإضفاء أجواء تسودها المحبة والترحيب بالطلاب، والتأكيد على العلاقات الطيبة بين الطلاب وقيادة الجامعة، مقدمًا لهم التهنئة بالعام الجامعي الجديد، ومطالبهم بضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد الجامعية، مع الحرص على الالتزام في دراستهم وتحقيق التميز بالحياة الجامعية الجديدة.

وخلال الجولة، تابع د. "عبد النبي" اجراءات الفحص الطبي التي يتعاون فيها كل من الإدارة العامة للخدمات الطبية في أعمال الكشف الطبي على الطلاب، وبتنظيم وإشراف من الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر إلى جانب الاعمال الخاصة بشئون الطلاب التي أكد رئيس الجامعة على تواجدها بمقار الكشف الطبي تسهيلًا علي الطلاب في إجراءات التقدم.

وقام فريق طلاب من أجل مصر، باستقبال الطلاب المستجدين وتوجيههم إلى مقار صالات الكشف الطبي، وأماكن الانتظار التي رُعىَّ فيها التباعد بين الطلاب حفاظًا علي سلامتهم في ظل جائحة كورونا، كما قام الفريق بقياس درجة الحرارة للطلاب، والقيام بتوزيع الأرقام المنظمة لدخول الطلاب لإجراء الكشف عليهم.

بالإضافة إلى قيام الاخصائيين برعاية الطلاب بالجامعة بالترحيب بالطلاب الجدد، وعرض مجموعة من الفيديوهات التعريفية بالجامعة والأنشطة الطلابية على شاشات العرض، إلى جانب توزيع استمارة تعارف والدعوة للمشاركة بالأنشطة الطلابية وأهميتها بقاعات الانتظار، وعقب ذلك يتم توجيه الطلاب الي خدمات الدفع الفوري، ثم التوجه للجان الكشف الطبي في تخصصات "الباطنة والرمد والاسنان.. غيرها من التخصصات".
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)
رئيس جامعة المنيا يتابع إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين (صور)

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