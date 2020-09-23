الليلة.. جمال سليمان ضيف إنچي علي في "أسرار النجوم"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تستضيف الإعلامية إنچي علي اليوم الفنان جمال سليمان في برنامجها "أسرار النجوم" الساعة العاشرة مساء.

حيث أعلنت عن ذلك من خلال حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت: نجم كبير علي مستوي الوطن العربي ، لما وصل لمصر كان محقق شهرة واسعة جداً في بلده سوريا ومعظم الدول العربية بسبب أعماله التي اثارت الكثير من الجدل والشعبية مثل "صقر ، ملوك الطوائف ، صلاح الدين الأيوبي والقائمة تطول من الأعمال البارزة في تاريخ الدراما العربية.

وتابعت : جه في مصر تقدر تقول كسر الدنيا بمسلسل "حدائق الشيطان" اللي اختصرله سنين كثير في مصر ومن بعدها توالت نجاحاته في قصة حب ، سيدنا السيد ، افراح إبليس ، افراخ القبة ، زي الشمس وغيرها ، انتظرونا الليله مع النجم جمال سليمان.

وفي سياق آخر، شارك جمال سليمان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الحرملك 2"، وهو بطولة نادين خوري، باسم ياخور، سولاف معمار، درة، هبة نور، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، جيني اسبر، رنا أبيض، الأحمد، قاسم ملحو، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق.

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