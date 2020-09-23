إنچي خطاب:" سعيدة بردود أفعال الجمهور علي حكاية أمر شخصي"

Advertisements

أعربت الفنانة إنچي خطاب بنجاح حكاية "أمر شخصي" وردود أفعال الجمهور لي المسلسل.



وكتبت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "الحمد لله مبسوطة من ردود أفعال الناس علي دوري أنا وشيري في مسلسل "إلا أنا" في كل حكاية أمر شخصي ، أنا وشيري مكناش بنمثل ، إحنا فعلاً صحاب في الحقيقة كده وأكتر ،اختاروا أصحابكم صح



يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.



وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.