عاجل.. السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر بقصر الاتحادية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، بقصر الاتحادية.





و وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، ا طلع الرئيس السيسي خلال اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.