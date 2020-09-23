عاجل.. السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر بقصر الاتحادية
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:27 م
رقية جمال
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، بقصر الاتحادية.
ووفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، اطلع الرئيس السيسي خلال اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا