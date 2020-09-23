انخفاض أسعار الذهب اليوم 23 سبتمبر.. المعدن الأصفر يواصل انهياره

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال ختام التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23-9-2020، بقيمة 5 جنيهات ليسجل سعر جرام 21 نحو 825 جنيها، مقارنة ب830 جنيها خلال بداية التعاملات وذلك بعد حالة التذبذب التى شهدها المعدن الأصفر أمس، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب الأن 

عيار ١٨ : 707.15
عيار ٢١ : 825
عيار ٢٤ : 942.85
الجنيه الذهب : 6600
السعر العالمي : 1888


أسعار الذهب اليوم 

عيار ١٨ :711.40
عيار ٢١ : 830
عيار ٢٤ : 948.55
الجنيه الذهب : 6640
السعر العالمي : 1904

أسعار الذهب العالمية

تراجع الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا بينما ينتظرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.35 بالمئة إلى 1905.80 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد موجة بيع كبيرة دفعت المعدن النفيس للانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس آب
عند 1882.70 دولار للأونصة أمس الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1907.60 دولار للأونصة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة مما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بالكونجرس أن الطريق أمام الاقتصاد ما زال ضبابيا وأن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ المزيد من الإجراءات إذا اقتضت الحاجة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.08 بالمئة إلى 24.46 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 1.55 بالمئة إلى 867.63 دولار للأونصة.



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