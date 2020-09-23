البنك المركزي التايلاندي يبقى على معدل الفائدة بدون تغيير

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
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في ثالث اجتماع له على التوالي، أبقى البنك المركزي في تايلاند على معدل الفائدة بدون تغيير، لإنقاذ المساحة المحدودة في سياسته، مما يتيح للسياسة النقدية أخذ زمام المبادرة فإنعاش اقتصاد يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي له على الاطلاق.


وذكرت "الألمانية" أن البنك المركزي أبقى بقرار بالإجماع على معدل الفائدة عند 5ر0% اليوم، عقب أن خفضها ثلاث مرات مطلع هذا العام.


ويذكر أن أزمة فيروس كورونا ألحقت ضررا كبيرا بقطاعي السياحة والتجارة، اللذين يمثلان قاطرة النمو بالنسبة لتايلاند.


وقال مساعد محافظ البنك المركزي تيتانون ماليكاماس إن سياسة البنك تهدف لتحفيز الاقتصاد، ولكن السياسة النقدية يجب أن تكون القوة الدافعة للانتعاش، حيث تركز على الوظائف وإعادة الهيكلة الاقتصادية.


وعدل البنك من توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي هذا العام، حيث توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 8ر7% مقارنة بتوقعات سابقة بانكماشه بنسبة 1ر8%.


كما خفض من توقعاته بالنسبة للنمو في العام المقبل من 5% إلى 6ر3%.

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