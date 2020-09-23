رفع الطوق الأمني في محيط برج إيفل بعد إغلاقه للاشتباه بوجود قنبلة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:18 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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أعلن مصدر أمني فرنسي، أن قوات الأمن رفعت الطوق الأمني في محيط برج إيفل بعد إغلاقه للاشتباه بوجود قنبلة.

 

وكانت وكالة رويترز، أفادت في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر أمني فرنسي، بإخلاء برج إيفل في باريس.

 

وقد أعلنت السلطات الفرنسية، في وقت سابق، إعادة فتح برج إيفل وسط العاصمة باريس، عقب 3 أشهر من الإغلاق.

 

وقامت شركة والت ديزني بإعادة فتح متنزه باريس ديزني لاند الترفيهي على مراحل، بعد أيام من اعتزامها فتح متنزهاتها في الولايات المتحدة، حسبما أعلنت الشركة.

 

وتتوقع إعادة فتح ديزني لاند بارك، ومتنزه استوديوهات والت ديزني، وفندق ديزني نيوبورت باي كلوب، وقرية ديزني، وفقًا لما ذكرته ناتاشا رافالسكي، مديرة باريس ديزني لاند، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

كانت الشركة قد أغلقت حدائقها الترفيهية حول العالم في يناير، حيث بدأ انتشار الفيروس التاجي عالميًا، مما أدى إلى إغلاق شامل وقيود على السفر.

 

وقالت ديزني الشهر الماضي، إنها ستعيد فتح حدائقها في الولايات المتحدة على مراحل ابتداء من 11 يوليو، والتي تضم أكبر مدينة ملاهي في العالم - عالم والت ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا.

 

إعادة فتح حدائقها بنجاح هو حدث إشارة لـ Disney وبقية العالم حيث تضع الحكومات والشركات إستراتيجيات حول كيفية الخروج من عمليات الإغلاق حتى مع بقاء فيروس كرورونا المستجد يمثل تهديدًا.

 

 

 

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