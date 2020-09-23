الري: يوجد 400 ألف فدان أراضي بسيناء قابلة للزراعة (فيديو)

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المهندس محمد عبد العاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا بوزارة الري، إن جميع الدراسات التي تمت على أرض سيناء تؤكد أن هناك على الأقل 400 ألف فدان قابلة للزراعة بها، ومحطة المحسمة ستساهم في توفير مياه لزراعتها.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن محطة معالجة مياه المحسمة بسيناء لمعالجة مياه الصرف الزراعي من أكبر المشروعات التي تمت في سيناء، وهي بسعة مليون متر مكعب مياه، وهناك مشروع أخر لمحطة معالجة مياه صرف زراعي بسعة 5 مليون متر مكعب سيتم تنفيذه قريبًا.

وتابع رئيس مصلحة الميكانيكا بوزارة الري، أن المياه الناتجة من محطات المعالجة آمنة تمامًا لإعادة استخدامها بالزراعة، معقبًا: "ببعض الإضافات البسيطة ممكن تكون صالحة للشرب".

واختارت مجلة Engineering News-Record" ENR" أهم مجلة عالمية متخصصة في مجال الإنشاءات والمشروعات والتنمية تصدر من الولايات المتحدة، مشروعان مصريان وطنيان من ضمن ٢١ مشروعا على مستوى العالم.. واختارت المجلة أفضل ٣ مشروعات في مجال البنية الأساسية على مستوى العالم، وهم:
١- مشروع المحسمة لمعالجة الصرف الزراعي (مصر)
٢- مشروع محطة العلمين لتحلية مياه البحر (مصر)
٣- تطوير نظام المياه بمدينة حيدر أباد (باكستان )

محطة المحسمة افتتحها الرئيس السيسي في ٢٢ أبريل ٢٠٢٠، وتعمل على معالجة مياه الصرف الصحي الزراعي في الإسماعيلية بطاقة مليون متر مكعب يوميا، ونقل المياه المعالجة من خلال سحارات اسفل قناة السويس لاستصلاح ٧٠ الف فدان في سيناء.

وأبرز المعلومات عن محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس:
- تم إنجاز المشروع خلال ١٢ شهرًا بتكلفة إجمالية بلغت ٣،٥ مليار جنيه
- يهدف تجميع مياه الصرف الزراعي التي كانت تُلقى في بحيرة التمساح بقناة السويس، ليتم معالجتها وضخها في ترعة سيناء الشرق واستخدامها في زراعة ٥٠ ألف فدان. 
- تم تنفيذ هذا المشروع من خلال منظومة متكاملة لتوصيل المياه، تبدأ غرب القناة بتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية على مصرف المحسمة، حيث تم تعديل مسار المصرف والاستفادة من مسار مصرفي "طوسون" و"الجبالي" بطول ١١ كم، وتنفيذ أعمال جديدة بإجمالي أطوال ٣،٥ كم ليصبح إجمالي طول المصرف ١٤،٥ كم.
- بلغ إجمالي كمية الحفر لتنفيذ تلك الأعمال ١،٨ مليون متر مكعب، كما تم تنفيذ قنطرتين للتحكم في سريان المياه بالمصرف.
- للتغلب على فروق المناسيب على امتداد المصرف - وتصل إلى ١١م - تم تنفيذ محطتي رفع بطاقة مليون م٣اليوم لكل منهما، بالإضافة إلى إنشاء ٤١ بدالة لنقل مياه الري بين الأراضي الزراعية على جانبي المصرف.

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