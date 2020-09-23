نبيلة عبيد تهنئ جمهورها في السعودية باليوم الوطني السعودي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة نبيلة عبيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث حرصت نبيلة عبيد علي تهنئة الشعب السعودية باليوم الوطني السعودي ، ووجهت لهم رسالة قائله "كل عام والمملكة العربية السعودية أرض الحرمين الشريفين قيادة وشعباً بخير وتقدم وسلام".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

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