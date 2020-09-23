أمراض مميتة تلاحق المتعافين من كورونا.. أحدها يقتل الأطفال

"متلازمة ما بعد كورونا".. مصطلح طرأ على الساحة خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في مختلف دول العالم خلال الأشهر الماضية، بعدما استطاع أن يخترق حدود الصين.





يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.





متلازمة تدمير قلوب الأطفال

وقالت دراسات علمية إن فيروس كورونا يتسبب في متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال والتي تؤدي إلى تدمير قلوب الأطفال لدرجة أن بعضهم يحتاج إلى مراقبة وتدخلات مدى الحياة، مؤكدة أنها تصيب الأطفال بشكل مفاجئ حتى الأطفال التي تتمتع بصحة جيدة دون سابق إنذار بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من الإصابة بالعدوى بدون أعراض.





وقال العلماء إن هذا المرض مرتبط بفيروس كورونا، ويمكن أن يكون مميتًا لأنه يؤثر على أجهزة أعضاء متعددة سواء كان القلب والرئتين، أو الجهاز الهضمي أو الجهاز العصبي، فإنه يحتوي على العديد من الوجوه المختلفة التي كان من الصعب على الأطباء فهمها في البداية.





متلازمة ما بعد كورونا في مصر

وهناك متلازمات أخرى شهدها العالم وكذلك مصر، فقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنهم بدأوا في ملاحظة ما يسمى بـ"متلازمة ما بعد كورونا"، حيث تظهر أعراض على المتعافين من الفيروس مرة أخرى وبشكل مختلف من شخص للآخر من حيث مدتها وشدتها، والعلاج على حسب الأعراض، والتي تتمثل في آلام في الظهر ونوبات من الإسهال والصداع واضطرابات مزاجية ونفسية، مثل التوتر والقلق، مؤكدة أنه شيء غير طبيعي.





وأكدت أن تلك المتلازمة ظهرت في العالم وليس في مصر فقط، لافتة إلى أن اللجنة العلمية بدأت في إجراء أبحاث لدراسة هذه الظاهرة منذ أكثر من شهر.





وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من الأعراض التي يعاني منها من يقع في أزمة متلازمة ما بعد كورونا، مؤكدة أن أشهر أعراض متلازمة ما بعد كورونا تتمثل في حدوث تليف رئوى بسيط يتعافى منه المريض سريعا، وبشكل تدريجى، وهو ما يسبب ضيق فى التنفس، ومن بين الأعراض أيضا ألام فى العظام، وضعف عام، ووهن والعرق المتكرر، ويتعافى منها المريض تدريجيا فى مدة قد تصل إلى شهر.



