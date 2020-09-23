كل ما تريد معرفته عن تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية

عقب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول، يوم الإثنين القادم، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر، ليتمكن الطلاب في اختيار كلياتهم وفق مجموعهم، بالمنزل أو المكاتب التابعة لجامعة الأزهر.





١. تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية يوم الإثنين القادم 28 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر.





٢. بينما يفتح تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثانى من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر.





٣. يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من المنزل عبر جهاز مزود بالإنترنت، أو بأي من المكاتب الثلاث التابعة لجامعة الأزهر، بمعامل كلية علوم بفرع البنين بالقاهرة، أو فرعي طنطا وأسيوط.





٤. يدخل الطالب على موقع بوابة الحكومة المصرية واختيار تنسيق الثانوية الأزهرية بعد فتح باب التسجيل.





٥. يرجى إدخال رقم جلوس الطالب والرقم السري، باللغة الإنجليزية.





٦. يقوم الطالب بكتابة الرقم التأكيدي، والضغط على الخطوة التالية.





٧. يظهر للطالب البيانات الرئيسة الخاصة به مذكور فيها رقم الجلوس والرقم القومي، اضغط على كلمة نعم، ثم الخطوة التالية.





٨. يتم تسجيل الرغبات بالترتيب الذي يرغب فيه الطالب، حتى نهاية الكليات، والاحتفاظ بنسخة منها.





٩. سيتم توزيع طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية على كليات القاهرة والأقاليم، طبقا للتوزيع الجغرافي، بحيث يتم قبول الناجحين بالكليات القريبة من مقار إقامتهم بالمحافظات.





١٠. تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر.





من المقرر تفعيل " تقليل الاغتراب" بشكل أكبر خلال العام الجامعي المقبل، لعدم حدوث تكدسات بالكليات أو وجود أعداد كبيرة بالفرقة الواحدة أو بالمدينة الجامعية، لعدم انتشار أي أمراض أو فيروسات، خاصة وأن الدراسة تكون معظمها في فصل الشتاء.​





وانتهت الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثانى، حيث إن مراكز التصحيح بدأت أعمالها يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، فى 5 مراكز تصحيح.





ومن المتوقع أن تعلن نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية فى غضون أيام، حيث اختتمت الاثنين الماضى امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الكيمياء، والتى انطلقت من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشرة، حيث اختتم طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم الأحد بمادة الصرف باللجنة الأولى ومادة التاريخ باللجنة الثانية.



