بختام التعاملات .. مؤشر سوق البحرين يصعد بنسبة 0.57% بختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% رابحاً 8.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.91 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 945.2 ألف درهم.







