بختام التعاملات .. مؤشر سوق البحرين يصعد بنسبة 0.57% بختام التعاملات
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:50 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% رابحاً 8.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1450.91 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 7 ملايين سهم بقيمة 945.2 ألف درهم.
وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 28.96% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.27%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20% ، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.93% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.66%، عقارات السيف بنسبة 1.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.23%، فيما تراجع سهمي البحرين للسينما، شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.61%، 1.27%، على التوالي.
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