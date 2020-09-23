موعد مباراة الأهلي ونادي مصر اليوم الأربعاء 23/9/2020 في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي إف سي مصر اليوم الأربعاء 23 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وستلعب مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي مصر اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الكلية الحربية.









وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي مصر اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "اون تايم سبورتس" بتعليق أيمن الكاشف.









ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 73 نقطة بينما يتواجد نادي مصر في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.