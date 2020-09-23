موعد مباراة الأهلي ونادي مصر اليوم الأربعاء 23/9/2020 في الدوري المصري

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي إف سي مصر اليوم الأربعاء 23 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وستلعب مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي مصر اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد الكلية الحربية.


وستذاع مباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي مصر اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "اون تايم سبورتس" بتعليق أيمن الكاشف.


ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 73 نقطة بينما يتواجد نادي مصر في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

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