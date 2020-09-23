حبس عاطل لتعديه على متهم بسلاح أبيض داخل محكمة في الإسكندرية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة المنشية بمجمع محاكم الإسكندرية، حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل مسجون داخل محكمة محمد كريم بالإسكندرية وطلب تحريات المباحث عن الواقعة.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث محكمة الإسكندرية بتعرض أحد المتهمين والمحبوس على ذمة إحدى القضايا لاعتداء من شخص مجهول أثناء تواجده بالمحكمة للنظر في تجديد حبسه وتمكنت القوة الأمنية المخصصة لحراسة المحكمة من إلقاء القبض عليه.

وكشفت تحريات مباحث محكمة الإسكندرية أنه أثناء عرض المتهم «إبراهيم.م» على محكمة جنح سيدى جابر ومقرها مجمع محاكم محمد كريم، للنظر في تجديد حبسه بتهمة «ضرب أفضى إلى موت» تعدى عليه المتهم «كريم.م»، بسلاح أبيض كَتَر وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتبين من التحقيقات قيام المجني علية سبق واعتدى على شقيقه المتهم بسلاح أبيض إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل الحجز فقرر الانتقام منه وقام بشراء سلاح أبيض كتر خبأه في طيات ملابسه، وقام بمراقبة المتهم بقتل شقيقه منذ خروجه من ديوان القسم وحتى ركوبه سيارة الترحيلات، وبمجرد دخوله إلى ديوان المحكمة تسلل خلفه وغافل الحرس المكلف بحراسته وتعدى على المجنى عليه(المتهم) محاولًا ذبحه.

وبعرض المتهم علي النيابة قررت حبس المتهم 15 يوما بتهمة الشروع في القتل وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة 
بمحل الواقعة واستدعاء حرس المحكمة لسؤالهم عن الواقعة.

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