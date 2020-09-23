كارتيرون يعلق على الهزيمة الكارثية أمام الشارقة.. ويتحدث عن مواجهة الدحيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي، عن مواجهة الدحيل القطري في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين مساء غدًا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. 


وقد خسر فريق التعاون من نظيره الشارقة الاماراتي بنتيجة 6-0 في الجولة الماضية من البطولة الآسيوية، وذلك في المباراة الثانية تحت قيادة كارتيرون. 


وقال كارتيرون في تصريحات صحفية: "نسعى لتقديم كل ما لدينا في مباراة الغد لمحو الصورة السيئة، وفي المباراة الماضية فقدنا الثقة والتركيز رغم البداية الجيدة".


وأضاف: "مباراة الدحيل أشبه بالنهائي، والمدرب هو المسئول دائمًا عن كل ما يحدث داخل الفريق، والخسارة في المباراة الماضية قاسية، ونآمل أن تكون حافزًا لتحقيق الفوز أمام الدحيل".


وواصل: "في كرة القدم يحدث أن تخسر بنتيجة كبيرة، ولكن الأهم أن تكون لك ردة فعل بعد هذة الهزيمة، واذا نجحنا بتجاوز تلك الأزمة فسيكون أمرا رائعا في المستقبل".

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