انتخابات "النواب" تؤجل وديات منتخب الشباب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تسببت إقامة انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومي 24و25 اكتوبر المقبل  في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب الشباب المصري .


حيث كان من المقرر ان يواجه المنتخب نظيره السعودي او البحريني في الفترة من 20الي 25 من نفس الشهر 
من المنتظر ان يقوم عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب بمخاطبة  تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات .


يذكر ان منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح بأستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلةًلبطولةًكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها  بموريتانيا2021.

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