ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.93% بختام جلسة الأربعاء

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.93% رابحاً 21.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2285.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 305.5 مليون سهم محققة ما قيمته 291.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4885 صفقة لعدد 31 سهماً.









وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.45%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.30%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والخدمات بنسبة 0.60%، 0.49%، على التوالي .







