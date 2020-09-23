ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.93% بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:44 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.93% رابحاً 21.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2285.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 305.5 مليون سهم محققة ما قيمته 291.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4885 صفقة لعدد 31 سهماً.


 وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.45%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.30%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.59%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والخدمات بنسبة 0.60%، 0.49%، على التوالي .


وقفز 13 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 12.62%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.58%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.85%، ثم سهم مصرف السلام-السودان بنسبة 3.63%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 102.8 مليون ورقة بقيمة 63.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 4.85%.

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