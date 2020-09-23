شكاوى الأهلي والجبلاية والحكام واليد ضد مرتضى .. على مائدة الأولمبية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقت اللجنة الأولمبية مجموعة شكاوى رسمية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك .. وردت  من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ، ولجنة الحكام الرئيسيّة باتحاد كرة القدم ، بخلاف عدة شكاوى ومذكرات من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد . 


تضمنت الشكاوى ، ما تناوله رئيس نادي الزمالك بشأن أصحابها أو الهيئات التابعين لها ، واعتبروه خروجا عن المألوف في المجال الرياضي ، وتحديا لما ينادي به الميثاق الأولمبي وفقا لما ورد فيها من عبارات وجمل . 



كما ضمت القائمة مجموعة من الشاكين الآخرين في وقائع ومناسبات مختلفة ، وطالب كل منهم بالتعامل معها وفقا للوائح والقوانين المعمول بها .

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